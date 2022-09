Banche | Abi | serve chiarimento Entrate sulle modifiche al superbonus

(Di giovedì 22 settembre 2022) Cosi' l'Abi in una circolare che ha appena inviato agli associati dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della legge. L'associazione di palazzo Altieri in una nota spiega che la ...

simo_gio : @Parlamenteide Purtroppo essendo la rettifica della circolare AdE 23/E una richiesta formulata da ABI, è alto il ri… - ABI_Eventi : RT @Payvolution: Siamo aperti all’innovazione. Alle nuove idee che fanno crescere il rapporto tra banche, imprese, cittadini. Ti aspettiamo… - Utente_Twitt : RT @TIG_italia: Le #banche di fronte alle sfide della #transizionedigitale, della sostenibilità e dell’innovazione. Con: Lorenza Pagnotto,… - ictBusinessIT : RT @TIG_italia: Le #banche di fronte alle sfide della #transizionedigitale, della sostenibilità e dell’innovazione. Con: Lorenza Pagnotto,… - TIG_italia : Le #banche di fronte alle sfide della #transizionedigitale, della sostenibilità e dell’innovazione. Con: Lorenza P… -

Nella circolareviene anche segnalata la norma, diventata famosa per una polemica scatenata ... che permette ad Amco, la societa' del Tesoro che smaltisce gli npl delle, di costituire uno o ...La 21esima edizione di 'Invito a Palazzo', manifestazione promossa dall'che ogni anno, per un'intera giornata, sostiene la cultura e le sedi storiche e moderne dellee delle Fondazioni di ..."A fronte delle modifiche normative, si rendono necessarie indicazioni interpretative da parte dell'Agenzia delle entrate, adeguando quelle contenute nella Circolare di giugno 2022, soprattutto per ev ...PayBe, il nuovo strumento di pagamento promosso da Flowbe in collaborazione con importanti player del settore bancario quali Banca Mediolanum, Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, insieme ...