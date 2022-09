(Di mercoledì 21 settembre 2022) Una maglia delper Daniel Martins, uno deglipiù famosi sul web. L’informatico brasiliano ha trovato una falla nel sistema di sicurezza del. Un guaio non da poco, che avrebbe potuto compromettere dati sensibili. Martins ha subito contattato iltedesco, esponendo il problema. “Ho trovato una vulnerabilità nella ‘divulgazione delle informazioni’, una sorta di fuga di informazioni causata da un cattiva configurazione”, chiarisce. Praticamente, come spiega Martins, il sito ha rivelato “involontariamente informazioni riservate dei suoi utenti”, ha detto ai microfoni di Globo Esporte. La società tedesca ha ringraziato e si è sdebitata con unafirmata da Thomas. SportFace.

sportface2016 : Un hacker aiuta il #Bayern: il club gli spedisce una maglietta di Muller -

SPORTFACE.IT

...di device di cui sopra è stata anche un clamoroso catalizzatore per le attenzioni die ... Questa soluzione per la protezione dei datianche a rimediare agli incidenti di sicurezza e a ...Team WatApp ha vinto la sfida Xylem Water Challenge all'HackZurich 2022 con la sua app di social gaming chele persone a prendere decisioni intelligenti sull'utilizzo dell'acqua nelle loro ... Un hacker aiuta il Bayern Monaco: il club gli spedisce una maglietta di Muller Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Team WatApp vince il premio Xylem Water Challenge all'HackZurich2022 con un'app innovativa progettata per promuovere il consumo idrico sostenibile ...