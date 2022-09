Shevchenko | un dono davvero speciale per Lewandowski | VIDEO

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ieri a Varsavia (Polonia) Andriy, ex attaccante del Milan, ha donato a Robert, bomber del Barcellona, una fascia di capitano con i colori dell'Ucraina. 'Lewa' ha promesso di indossarla ai Mondiali in Qatar con la sua Nazionale

PianetaMilan : .@jksheva7, un dono davvero speciale per @lewy_official | #VIDEO - #Shevchenko #Lewandowski - AntoCefalu : Il capitano di una nazionale porterà al braccio la bandiera di un altro Paese. Un gesto di solidarietà per niente s… -

La Gazzetta dello Sport

In queste ore, a Varsavia, il capitano della Polonia Robert Lewandowski ha ricevuto inda Andriyla fascia da capitano con i colori dell'Ucraina. Un momento molto importante che ha sancito un "patto" in vista del prossimo Mondiale che si terrĂ in Qatar questo inverno. ...Il capitano della Polonia Robert Lewandowski indosserĂ una fascia con la bandiera dell'Ucraina ai prossimi Mondiali in Qatar. Un gesto di solidarietĂ ... Polonia, Lewandowski ai Mondiali con la fascia dell'Ucraina: il dono di Sheva Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Shevchenko ha consegnato una fascia con i colori dell'Ucraina a Robert Lewandowski, che ha da subito mostrato vicinanza alla comunitĂ ucraina ...