Sembra che nemmeno ai disinformatori interessi più la guerra in Ucraina (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’attenzione mediatica sulla guerra in Ucraina, al netto delle ultime dichiarazioni di Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione in cui ha parlato dei referendum nelle aree di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhya e in cui ha annunciato l’utilizzo di 300mila riservisti per proseguire la guerra in Ucraina, è di molto calata, soprattutto se si considerano i dati dell’estate. Questo lo avevamo già notato empiricamente: del resto, il fatto che il mese di agosto fosse – praticamente – un mese elettorale aveva portato con sé una inevitabile attenzione nei confronti della politica italiana. Tuttavia, l’ultimo report di IDMO – l’Italian Digital Media Observatory – dimostra come, a un generalizzato calo dell’attenzione rispetto alle vicissitudini della guerra, corrisponda anche un significativo calo delle ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’attenzione mediatica sullain, al netto delle ultime dichiarazioni di Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione in cui ha parlato dei referendum nelle aree di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhya e in cui ha annunciato l’utilizzo di 300mila riservisti per proseguire lain, è di molto calata, soprattutto se si considerano i dati dell’estate. Questo lo avevamo già notato empiricamente: del resto, il fatto che il mese di agosto fosse – praticamente – un mese elettorale aveva portato con sé una inevitabile attenzione nei confronti della politica italiana. Tuttavia, l’ultimo report di IDMO – l’Italian Digital Media Observatory – dimostra come, a un generalizzato calo dell’attenzione rispetto alle vicissitudini della, corrisponda anche un significativo calo delle ...

