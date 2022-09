**Onu: Draghi saluta John Kerry, lungo colloquio con portoghese Costa** (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, nella General Assembly Hall del Palazzo di Vetro per assistere all'intervento del Presidente statuinitense Joe Biden, ha avuto uno scambio di saluti con l'inviato per il clima degli States John Kerry, seduto ai banchi Usa, qualche fila dietro la postazione italiana. Poco prima, il presidente del Consiglio si è trattenuto a lungo con il primo ministro portoghese Antonio Costa, che rivedrà a fine mese al Med, ad Alicante. Draghi ha dunque ascoltato con attenzione l'intervento di Biden, per lasciare poi il Palazzo di Vetro dove farà ritorno nel pomeriggio, alle 23 ore italiane, per assistere all'intervento del presidente ucraino Zelensky. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - Il premier Mario, nella General Assembly Hall del Palazzo di Vetro per assistere all'intervento del Presidente statuinitense Joe Biden, ha avuto uno scambio di saluti con l'inviato per il clima degli States, seduto ai banchi Usa, qualche fila dietro la postazione italiana. Poco prima, il presidente del Consiglio si è trattenuto acon il primo ministroAntonio Costa, che rivedrà a fine mese al Med, ad Alicante.ha dunque ascoltato con attenzione l'intervento di Biden, per lasciare poi il Palazzo di Vetro dove farà ritorno nel pomeriggio, alle 23 ore italiane, per assistere all'intervento del presidente ucraino Zelensky.

