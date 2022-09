Mutui per la casa, arrivano i primi rincari (Di mercoledì 21 settembre 2022) primi effetti della stretta monetaria targata Bce sui Mutui italiani. Il bollettino mensile diffuso dall'Associazione Bancaria parla infatti apertamente di tassi sui nuovi Mutui in Italia che hanno segnato un nuovo massimo pluriennale a luglio, al 2,15%, il valore più elevato dal febbraio del 2017, per poi limarsi al 2,13% ad agosto, in cui i volumi risultano solitamente inferiori. Un livello che comunque resta meno della metà del massimo segnato da questa voce a fine 2007, al 5,72%. Come noto a luglio la Bce ha alzato i tassi di riferimento per tutta l'eurozona di 0,50 punti percentuali. L'ultima rilevazione dell'Abi sui tassi riguarda la media di tutto il mese di agosto, non incorpora quindi l'ulteriore rialzo che la Bce ha poi effettuato a settembre (altri 0,75 punti base con cui il tasso sulle principali operazioni di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022)effetti della stretta monetaria targata Bce suiitaliani. Il bollettino mensile diffuso dall'Associazione Bancaria parla infatti apertamente di tassi sui nuoviin Italia che hanno segnato un nuovo massimo pluriennale a luglio, al 2,15%, il valore più elevato dal febbraio del 2017, per poi limarsi al 2,13% ad agosto, in cui i volumi risultano solitamente inferiori. Un livello che comunque resta meno della metà del massimo segnato da questa voce a fine 2007, al 5,72%. Come noto a luglio la Bce ha alzato i tassi di riferimento per tutta l'eurozona di 0,50 punti percentuali. L'ultima rilevazione dell'Abi sui tassi riguarda la media di tutto il mese di agosto, non incorpora quindi l'ulteriore rialzo che la Bce ha poi effettuato a settembre (altri 0,75 punti base con cui il tasso sulle principali operazioni di ...

