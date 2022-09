Morto ex tronista di Uomini e Donne: suicida a 35 anni | Il suo testamento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorno di dolore per il mondo di Uomini e Donne, un ex tronista è Morto suicida a soli 35 anni. Il suo testamento contiene anche un messaggio di addio alla vita. Una notizia arrivata nei magazine di cronaca rosa in queste ultime ore, parlando di un addio improvviso da parte di uno dei personaggi di Uomini e Donne che hanno appreso così la drammatica notizia della scomparsa di un volto noto del programma condotto da Maria De Filippi. A fare il drammatico annuncio è stato anche l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Verza nella sua pagina social ufficiale: “Triste nottata, mi è arrivato un messaggio: Manuel non c’è più… si è tolto la vita. Ho i brividi. Rip in pace ragazzo d’oro”. Ex tronista di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorno di dolore per il mondo di, un exa soli 35. Il suocontiene anche un messaggio di addio alla vita. Una notizia arrivata nei magazine di cronaca rosa in queste ultime ore, parlando di un addio improvviso da parte di uno dei personaggi diche hanno appreso così la drammatica notizia della scomparsa di un volto noto del programma condotto da Maria De Filippi. A fare il drammatico annuncio è stato anche l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Verza nella sua pagina social ufficiale: “Triste nottata, mi è arrivato un messaggio: Manuel non c’è più… si è tolto la vita. Ho i brividi. Rip in pace ragazzo d’oro”. Exdi ...

