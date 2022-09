Mancini lancia uno sguardo verso il futuro, ma il presente è doloroso (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pochi attaccanti italiani in Serie A, il viavai dei calciatori infortunati da Coverciano, la depressione per l’assenza ai Mondiali in Qatar. È ricco di pietanze negative il menu della nazionale L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pochi attaccanti italiani in Serie A, il viavai dei calciatori infortunati da Coverciano, la depressione per l’assenza ai Mondiali in Qatar. È ricco di pietanze negative il menu della nazionale L'articolo proviene da il manifesto.

ParmaLiveTweet : L'apertura del Corriere dello Sport: 'C'è solo Ciro'. Crisi di attaccanti, Mancini lancia l'allarme… - CalcioWeb : La #Nazionale italiana torna in campo: il Ct Roberto #Mancini lancia l'allarme dell'attacco - sportal_it : Mancini lancia l'allarme: 'Italia, sono spariti gli attaccanti' - siamo_la_Roma : ???? Da #Coverciano parla #Mancini ?? Il ct azzurro lancia l'allarme ?? '#Spinazzola non sta benissimo' #ASRoma - Sardaccio1 : Cmq io non cel'ho con cristante,giuro,ma perche sul tiro di salvini non si lancia e prova a prendere la palla.e si… -