**Infortuni: Como, si ribalta con il trattore e muore** (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos) - Un uomo ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il suo trattore a Sormano, nel comasco. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo, del quale non si conoscono le generalità, stava lavorando a bordo di un trattore, quando poco dopo le 14 si è ribaltato rimanendo schiacciato dalla cabina. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e tecnici del'Ats competente per gli infortuni sul lavoro, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

