Da Twitter – Marco Asensio racconta a @partidazocope: “Non so se il Barcellona mi vuole. Ci sono… (Di mercoledì 21 settembre 2022) racconta Marco Asensio @partidazocope: “Non so se il Barcellona mi vuole. Ci sono voci su molti club, è normale…” #FCB Si può dire: non giocherò mai per il Barça? “Non ho mai pensato al futuro al Barça, non l’ho valutato… quindi non lo so! In questo momento non posso rispondere”. pic.Twitter.com/PZfPMWr3l2 — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 20 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 21 settembre 2022): “Non so se ilmi. Ci sono voci su molti club, è normale…” #FCB Si può dire: non giocherò mai per il Barça? “Non ho mai pensato al futuro al Barça, non l’ho valutato… quindi non lo so! In questo momento non posso rispondere”. pic..com/PZfPMWr3l2 — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 20 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

raffaellapaita : Marco Doria oggi su Repubblica Genova a proposito di #dissestoidrogeologico e messa in sicurezza del Paese. - you_trend : ?? #BREAKING: Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso della lista Referendum e Democrazia di Marco Cap… - Radio1Rai : #Cinema #SophiaLoren oggi compie 88 anni. Per l'occasione, @RaiUno manderà in onda 'Sophia!' un docufilm realizzato… - marco_salute : RT @EulaliaGrillo: E niente, questo video è stupendo. Immaginate @possibile in Parlamento. Può succedere, basta votarci mettendo una croce… - CicchiRoby : Ricordo! Una delle tante porcate vergogna ad personam del Gov.#Conte #M5s Marco #Travaglio, sarebbe stato «finanzia… -