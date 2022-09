Bufera su Nunzia De Girolamo: no a utero in affitto, a Scampia donne lo spaccerebbero (Di mercoledì 21 settembre 2022) Social in rivolta e non solo. Le dichiarazioni in tv di Nunzia De Girolamo hanno provocato immediate reazioni sul web e la rabbia del quartiere a Nord di Napoli, offeso e risentito da quelle parole. "Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri - ha detto l'ex parlamentare beneventana ospite a "Piazza Pulita" su La7 il 15 settembre - ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l'utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione". Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 settembre 2022) Social in rivolta e non solo. Le dichiarazioni in tv diDehanno provocato immediate reazioni sul web e la rabbia del quartiere a Nord di Napoli, offeso e risentito da quelle parole. "Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri - ha detto l'ex parlamentare beneventana ospite a "Piazza Pulita" su La7 il 15 settembre - ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino, dove lesmettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l', quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione".

