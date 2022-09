Borsa: Milano chiude in netto rialzo (+1,2%) (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Borsa di Milano chiude in netto rialzo. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna l'1,2% a 22.035 punti. . 21 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ladiin. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna l'1,2% a 22.035 punti. . 21 settembre 2022

