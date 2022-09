Vaiolo scimmie: salgono a 837 i casi in Italia (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Sono 837 i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia, con un incremento di 9 contagi rispetto all'ultima rilevazione del 16 settembre. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome, nel report aggiornato a oggi. I casi collegati a viaggi all'estero sono 232 (+4). L'età media dei pazienti è 37 anni (con un range che va dai 14 ai 71 anni); 826 sono uomini e 11 donne. La regione con più casi resta la Lombardia (347), seguita da Lazio (144) ed Emilia Romagna (84). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Sono 837 ididellein, con un incremento di 9 contagi rispetto all'ultima rilevazione del 16 settembre. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome, nel report aggiornato a oggi. Icollegati a viaggi all'estero sono 232 (+4). L'età media dei pazienti è 37 anni (con un range che va dai 14 ai 71 anni); 826 sono uomini e 11 donne. La regione con piùresta la Lombardia (347), seguita da Lazio (144) ed Emilia Romagna (84).

