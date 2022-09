Un calciatore svizzero è morto a 34 anni per un tumore ai polmoni

Leggi su agi

(Di martedì 20 settembre 2022) (AGI) - Roma, 20 set. - Una soli 34per un cancro aie l'annuncio a compagni e tifosi viene dato dall'altoparlante al termine di una partita di Coppa tra le sue due ex squadre, nella commozione generale: è accaduto ad Aarau, dove domenica sera la squadra di casa ha affrontato il Basilea. A Nicolas Schindelholz, difensore centrale, ilera stato diagnosticato nel 2020 quando lui militava proprio nell'Aarau, in seconda divisione, e nel 2021 si era ritirato dal calcio. I dirigenti dell'Aarau, ultima squadra in cui aveva giocato 'Schindi', hanno deciso di dare la notizia solo dopo il fischio finale della sfida, vinta dagli ospiti che si sono qualificati agli ottavi della Coppa di Svizzera grazie al 3-1 nei supplementari. Molti ex compagni ...