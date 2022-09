Ultime Notizie – Tetto prezzo gas, “verso consenso tra i Paesi Ue” (Di martedì 20 settembre 2022) Tra i Paesi Ue si va formando un “consenso” sulla necessità di adottare misure come un Tetto al prezzo del gas e riformare il mercato elettrico per sganciare il prezzo dell’energia elettrica da quello del metano, cosa che fino a qualche mese fa era considerata “un’eresia”. A spiegarlo a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Generali, è il segretario di Stato per gli Affari Europei spagnolo, Pascual Navarro Rìos. “La proposta di regolamento” presentata dalla Commissione, che verte tra l’altro sul risparmio energetico, “avanza” in Consiglio, dice Navarro. “Ci sono alcune difficoltà, sulla riduzione obbligatoria della domanda in alcuni momenti, ma la Spagna confida che possa essere approvata il 30 settembre. Il Tetto al prezzo del gas non è esattamente lì, ma la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Tra iUe si va formando un “” sulla necessità di adottare misure come unaldel gas e riformare il mercato elettrico per sganciare ildell’energia elettrica da quello del metano, cosa che fino a qualche mese fa era considerata “un’eresia”. A spiegarlo a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Generali, è il segretario di Stato per gli Affari Europei spagnolo, Pascual Navarro Rìos. “La proposta di regolamento” presentata dalla Commissione, che verte tra l’altro sul risparmio energetico, “avanza” in Consiglio, dice Navarro. “Ci sono alcune difficoltà, sulla riduzione obbligatoria della domanda in alcuni momenti, ma la Spagna confida che possa essere approvata il 30 settembre. Ilaldel gas non è esattamente lì, ma la ...

