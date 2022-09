Scappa dalla guerra in Ucraina, 43enne salvato da un tumore raro a Benevento (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Scappa dalla guerra in Ucraina e all‘ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento viene salvato da un tumore raro. Protagonista della storia un uomo di 43 anni che, nel giro di pochi giorni, ha visto cadere tutte le certezze che riguardavano la sua famiglia, la sua terra e la sua vita. Con l’arrivo dei russi, infatti, decide di raccogliere poche cose, i suoi tre bambini, e con la moglie, attraverso mille stratagemmi, parte con il cuore pieno di speranza verso l’Italia. A Piana di Sorrento c’è infatti da anni sua sorella, disponibile ad ospitarli. Lui non potrebbe lasciare il paese, visto l’obbligo di leva, ma l’amore per i suoi tre figli, tutti piccoli, prevale. Così, con un pizzico di fortuna, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiine all‘ospedale “Fatebenefratelli” divieneda un. Protagonista della storia un uomo di 43 anni che, nel giro di pochi giorni, ha visto cadere tutte le certezze che riguardavano la sua famiglia, la sua terra e la sua vita. Con l’arrivo dei russi, infatti, decide di raccogliere poche cose, i suoi tre bambini, e con la moglie, attraverso mille stratagemmi, parte con il cuore pieno di speranza verso l’Italia. A Piana di Sorrento c’è infatti da anni sua sorella, disponibile ad ospitarli. Lui non potrebbe lasciare il paese, visto l’obbligo di leva, ma l’amore per i suoi tre figli, tutti piccoli, prevale. Così, con un pizzico di fortuna, ...

