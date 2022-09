Sampdoria, arriva (per ora) la conferma per Giampaolo (Di martedì 20 settembre 2022) La Sampdoria ha deciso di proseguire con la guida tecnica di Giampaolo: nonostante il pessimo avvio di stagione rimane la fiducia Il CdA della Sampdoria ha confermato la fiducia nei confronti di Marco Giampaolo, nonostante il deludente avvio di stagione: due punti in sette giornate per la formazione blucerchiata, che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica. Alla ripresa dalla sosta l’allenatore siederà in panchina in occasione della sfida del 2 ottobre contro il Monza. Ma la fiducia del club è a tempo: in caso di risultato negativo, si prenderà in considerazione l’ipotesi di cambiare il tecnico. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Laha deciso di proseguire con la guida tecnica di: nonostante il pessimo avvio di stagione rimane la fiducia Il CdA dellahato la fiducia nei confronti di Marco, nonostante il deludente avvio di stagione: due punti in sette giornate per la formazione blucerchiata, che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica. Alla ripresa dalla sosta l’allenatore siederà in panchina in occasione della sfida del 2 ottobre contro il Monza. Ma la fiducia del club è a tempo: in caso di risultato negativo, si prenderà in considerazione l’ipotesi di cambiare il tecnico. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

