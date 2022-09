Per un punto Martin perse la cappa. Il fatto si è ripetuto anche di recente, per fortuna soltanto in parte (Di martedì 20 settembre 2022) Nell’aneddotica popolare c’è l’episodio di un prete che, infastidito da un cane esuberante, invita il proprietario a richiamarlo. Questi, scusandosi, chiede imbarazzato al prelato di avere pazienza. Al che il sacerdote risponde che l’animale su di giri proprio la pazienza, il suo abito talare, sta danneggiando. Qualcosa del genere deve essere successo anche al professor Mario Draghi. Nel corso di un’intervista ha definito, con parole pesanti come macigni, pupazzi manovrati dal Cremlino parte degli aspiranti a succedergli. Non ha fatto nomi e tanto ha evitato il peggio, ma il mondo era abituato finora all’uso di espressioni più sobrie, composte con parole pesate sulla bilancia di precisione, da parte del Capo del Governo. La chiave di lettura del fatto probabilmente è riposta nel cesto delle tante ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) Nell’aneddotica popolare c’è l’episodio di un prete che, infastidito da un cane esuberante, invita il proprietario a richiamarlo. Questi, scusandosi, chiede imbarazzato al prelato di avere pazienza. Al che il sacerdote risponde che l’animale su di giri proprio la pazienza, il suo abito talare, sta danneggiando. Qualcosa del genere deve essere successoal professor Mario Draghi. Nel corso di un’intervista ha definito, con parole pesanti come macigni, pupazzi manovrati dal Cremlinodegli aspiranti a succedergli. Non hanomi e tanto ha evitato il peggio, ma il mondo era abituato finora all’uso di espressioni più sobrie, composte con parole pesate sulla bilancia di precisione, dadel Capo del Governo. La chiave di lettura delprobabilmente è riposta nel cesto delle tante ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - davidallegranti : Se alla fine il M5S si avvicina al 15 per cento, Conte rischia di essere davvero il punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti - ricpuglisi : Il nervosismo istituzionale e mediatico di chi simpatizza per il PD è uno spettacolo abbastanza triste. Dico dal p… - Asinomatico : RT @CollotMarta: Prima attacca per il mio mestiere, poi discute di cosa tiri o non tiri voti. Il punto però è fermare la guerra, il punto… - gallofranco : @PastorellaGiu @pdnetwork @Piu_Europa A questo punto è meglio votare solo @pdnetwork. Perché se il primo partito do… -