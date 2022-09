Per tanti non votare è una scelta, per altri una necessità, e un viaggio gratis può aiutare. Per altri un fatto di pigrizia... e c'è anche chi si chiede: col cane, posso? (Di martedì 20 settembre 2022) Se fosse confermata, sarebbe la quota più alta della storia del nostro paese: 35,8% è l’astensionismo stimato dai sondaggi per le elezioni parlamentari del prossimo 25 settembre (media tra Demopolis, Tecnè, Emg, Ipsos ed Euromedia) ma c’è chi paventa anche dati peggiori. Qualcosa come 16 milioni di (non) votanti, circa 5 volte più che negli Anni 70 quando il trend del non voto è iniziato. Un fenomeno che dipende da varie ragioni, come rilevato da una commissione di esperti, istituita dal ministro per i Rapporti con il parlamento. La lunga marcia per il voto delle donne guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 settembre 2022) Se fosse confermata, sarebbe la quota più alta della storia del nostro paese: 35,8% è l’astensionismo stimato dai sondaggi per le elezioni parlamentari del prossimo 25 settembre (media tra Demopolis, Tecnè, Emg, Ipsos ed Euromedia) ma c’è chi paventadati peggiori. Qualcosa come 16 milioni di (non) vo, circa 5 volte più che negli Anni 70 quando il trend del non voto è iniziato. Un fenomeno che dipende da varie ragioni, come rilevato da una commissione di esperti, istituita dal ministro per i Rapporti con il parlamento. La lunga marcia per il voto delle donne guarda le foto ...

