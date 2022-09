Mondiali ciclismo 2022, Biniam Girmay: “Io tra i favoriti? Dà fiducia, ma Van Aert parte davanti a tutti” (Di martedì 20 settembre 2022) Come noto, sono in corso di svolgimento i Mondiali di ciclismo 2022 in quel di Wollongong (Australia), e si avvicina sempre di più uno degli appuntamenti più attesi quale la prova in linea élite, in occasione della quale verrà stabilito il nuovo campione iridato. Vista la positiva stagione di cui è stato protagonista, Biniam Girmay può puntare a un ottimo risultato; il corridore eritreo si è preparato nel migliore dei modi per questo appuntamento, con la fiducia che ha, a detta sua, nell’essere considerato tra i favoriti. Ecco i tratti salienti della sua intervista rilasciata ai microfoni del portale belga Het Nieuwsblad: “Chi vincerà la prova iridata? Per me il favorito numero uno è Wout Van Aert, e subito dietro di lui c’è Michael Matthews, è un ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Come noto, sono in corso di svolgimento idiin quel di Wollongong (Australia), e si avvicina sempre di più uno degli appuntamenti più attesi quale la prova in linea élite, in occasione della quale verrà stabilito il nuovo campione iridato. Vista la positiva stagione di cui è stato protagonista,può puntare a un ottimo risultato; il corridore eritreo si è preparato nel migliore dei modi per questo appuntamento, con lache ha, a detta sua, nell’essere considerato tra i. Ecco i tratti salienti della sua intervista rilasciata ai microfoni del portale belga Het Nieuwsblad: “Chi vincerà la prova iridata? Per me il favorito numero uno è Wout Van, e subito dietro di lui c’è Michael Matthews, è un ...

