L'aumento delle multe batte l'inflazione e sfiorerà l'11% (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - È del 10,9% la percentuale dell'aumento delle sanzioni previste dal Codice della strada che scatterà l'1 gennaio 2023, oltre l'inflazione che, ad oggi, registra un aumento annuo dell'8,94%. Ad aggiornare il dato, in base agli ultimi indici Istat sui prezzi al consumo, è l'Ufficio Studi di Asaps, l'Associazione sostenitori amici della polizia stradale. "L'aumento si rifletterà in modo preoccupante per gli automobilisti più indisciplinati - sottolinea l'Asaps - Le proiezioni fanno pensare ad una vera e proprio 'stangata' con l'aumento di tutte le violazioni, tranne quelle introdotte dal legislatore negli anni 2021 e 2022". Per il presidente dell'Associazione, Giordano Biserni, "solo il prossimo legislatore potrà bloccare la mazzata attraverso un blocco della norma di legge almeno ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - È del 10,9% la percentuale dell'sanzioni previste dal Codice della strada che scatterà l'1 gennaio 2023, oltre l'che, ad oggi, registra unannuo dell'8,94%. Ad aggiornare il dato, in base agli ultimi indici Istat sui prezzi al consumo, è l'Ufficio Studi di Asaps, l'Associazione sostenitori amici della polizia stradale. "L'si rifletterà in modo preoccupante per gli automobilisti più indisciplinati - sottolinea l'Asaps - Le proiezioni fanno pensare ad una vera e proprio 'stangata' con l'di tutte le violazioni, tranne quelle introdotte dal legislatore negli anni 2021 e 2022". Per il presidente dell'Associazione, Giordano Biserni, "solo il prossimo legislatore potrà bloccare la mazzata attraverso un blocco della norma di legge almeno ...

