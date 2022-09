Italia: prove tecniche in vista dell’Inghilterra, in gruppo anche Sandro Tonali (Di martedì 20 settembre 2022) L’Italia di Roberto Mancini si prepara alla prossima sfida di Nations League contro l’Inghilterra, in programma venerdì sera a San Siro. A Coverciano il CT ha diviso la rosa in due gruppi, realizzando prove tattiche per un 4-3-3 e per un 3-5-2. Durante l’allenamento sono state provate diverse coppie offensive, come quella formata da Immobile e Raspadori, così come alcuni tridenti con Zerbin, Immobile e Raspadori oppure Cancellieri, Scamacca e Gnonto. In campo anche Sandro Tonali, rimasto precauzionalmente a riposo ieri, così come c’è stato un lavoro in gruppo per Gabbiadini, Frattesi e Salvatore Esposito, arrivati a Coverciano verso ora di pranzo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) L’di Roberto Mancini si prepara alla prossima sfida di Nations League contro l’Inghilterra, in programma venerdì sera a San Siro. A Coverciano il CT ha diviso la rosa in due gruppi, realizzandotattiche per un 4-3-3 e per un 3-5-2. Durante l’allenamento sono state provate diverse coppie offensive, come quella formata da Immobile e Raspadori, così come alcuni tridenti con Zerbin, Immobile e Raspadori oppure Cancellieri, Scamacca e Gnonto. In campo, rimasto precauzionalmente a riposo ieri, così come c’è stato un lavoro inper Gabbiadini, Frattesi e Salvatore Esposito, arrivati a Coverciano verso ora di pranzo. SportFace.

