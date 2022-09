Fridays for future venerdì in piazza in 70 città (Di martedì 20 settembre 2022) Cortei e Manifestazioni in 70 città italiane venerdì in occasione dello sciopero globale per il clima che si svolge in contemporanea in tutto il mondo. In Italia, sottolinea Fridays for future in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Cortei e Manifestazioni in 70italianein occasione dello sciopero globale per il clima che si svolge in contemporanea in tutto il mondo. In Italia, sottolineaforin una ...

