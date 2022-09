Continua la strada della vittoria

(Di martedì 20 settembre 2022) Questa settimana tornerà ad esserci un PPV targato Impact, e si tratta di Victory Road, che è proprio l’ultima tappa sullaverso Bound For Glory. Proprio per l’evento che si svolgerà nella notte tra venerdì e sabato, ci sono stati grandi sviluppi nelle storyline durante l’ultima puntata di Impact. Se ne sono viste eccome di cose e i match spettacolari ci sono stati. Come al solito il primo e l’ultimo match sono sempre i migliori, ma anche nel restopuntata la situazione non è stata mica piatta. Ma restando a Victory Road, analizziamo i 7 match annunciati finora e chi potrebbe spuntarla. Uno dei match più interessanti è sicuramente il Three-way Barbed Wire Massacre tra Moose, Steve Maclin e Sami Callihan. I primi due hanno perso a sorpresa contro i Decay, avversari che di solito si mangerebbero a colazione, ma chiaramente il match ...

