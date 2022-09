Che cosa succede ai sottomarini invisibili russi: la minaccia è reale (Di martedì 20 settembre 2022) Altro segnale di timori russi nella guerra con l'Ucraina. Il comando della Flotta russa del Mar Nero ha quasi certamente trasferito i suoi sottomarini di classe Kilo dal porto di Sebastopoli in Crimea a Novorossijsk nel Krasnodar Krai, in russia meridionale. Ne è convinta l'intelligence militare britannnica che ne dà conto nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto. Una scelta - si legge nel report su Twitter - dettata quasi sicuramente dai timori geostrategici, considerato che sono aumentati «il livello di minaccia» e «la capacità di attacco a lungo raggio» dell'Ucraina. «Negli ultimi due mesi, il quartier generale della flotta e il suo principale aeroporto sono stati attaccati. Garantire la base in Crimea della Flotta del Mar Nero è stata probabilmente una delle motivazioni che ha spinto il presidente russo ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Altro segnale di timorinella guerra con l'Ucraina. Il comando della Flotta russa del Mar Nero ha quasi certamente trasferito i suoidi classe Kilo dal porto di Sebastopoli in Crimea a Novorossijsk nel Krasnodar Krai, ina meridionale. Ne è convinta l'intelligence militare britannnica che ne dà conto nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto. Una scelta - si legge nel report su Twitter - dettata quasi sicuramente dai timori geostrategici, considerato che sono aumentati «il livello di» e «la capacità di attacco a lungo raggio» dell'Ucraina. «Negli ultimi due mesi, il quartier generale della flotta e il suo principale aeroporto sono stati attaccati. Garantire la base in Crimea della Flotta del Mar Nero è stata probabilmente una delle motivazioni che ha spinto il presidente russo ...

