Castellacci sui tempi di recupero di Politano

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 20 settembre 2022): ''Infortunio? Un trauma distorsivo della caviglia dipende dal tipo della lesione rimediata. Se non ho visto male, è stato un trauma che ha interessato i legamenti esterni della caviglia'' A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico, ex medico della Nazionale italiana. Queste le sue parole anche suididiche ha subito un infortunio moscolare durante il match al Meazza contro il Milan: "I tanti infortuni in Nazionale sono la polemica del giorno... Ogni qualvolta che c'è un ritiro della Nazionale si comincia a malignare sulla parte degli infortunati. -afferma- In realtà le cose sono molto più semplici: chee Pellegrini abbiano avuto dei ...