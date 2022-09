Alex Zanardi - Il campione rientra a casa

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 settembre 2022) L'ennesima ripartenza in una lotta alle avversità.ha lasciato l'ospedale San Bortolo di Vicenza per tornare a, dove potrà proseguire la sua lunga riabilitazione dall'incidente in handbike del giugno 2020. Ilera stato ricoverato nella clinica vicentina ad agosto, a seguito di un incendio alla sua villa di Noventa Padovana che aveva danneggiato i macchinari di supporto medico necessari per l'assistenza tra le mura domestiche: le fiamme, secondo la ricostruzione dell'accaduto, erano divampate per un surriscaldamento dell'impianto fotovoltaico. Continua a lottare.è stato stabilizzato, hanno detto i medici, e durante la degenza ha proseguito il suo programma riabilitativo. Per l'ex pilota si tratta del secondo ricovero al San Bortolo: il primo era avvenuto nell'aprile ...