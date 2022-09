Traffico Roma del 19-09-2022 ore 16 | 30

romamobilita : #Roma #viabilità area attorno a piazza Re di Roma - traffico rallentato per lavori - infoitinterno : Investito dal treno alla stazione di Nettuno, traffico ferroviario bloccato verso Roma - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tangenziale, tra la zona dell'Olimpico e uscita via Salaria-Villa Ada - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale Trastevere, tra stazione Trastevere e piazza Belli-Ponte Garibaldi (Lungotevere) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Cassia, tra via Flaminia e La Storta -

RomaDailyNews

Il tratto stradale coinvolto (dal km 0,000 al km 5,200 della statale) sarà chiuso alnelle ...allo svincolo di Arsié per percorrere via dei Martini per poi svoltare a sinistra su viae ...... l'Ufficioe Segnaletica ha approvato i provvedimenti del dispositivo diper il ...00 e il divieto di transito dalle ore 16:00, su: Corso Garibaldi (tra Via De Felice e Via), Via ... Traffico Roma del 19-09-2022 ore 14:30 - RomaDailyNews Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...MESSINA – Un’altra città è possibile In questo periodo l’assessore Mondello scommette sulla mobilità del futuro da costruire in dieci anni. Di certo, come cantava Franco Battiato, ci vuole “un’altra ...