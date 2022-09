Su Patrick Zaki è calato il silenzio: esattamente ciò di cui ha bisogno il governo egiziano (Di lunedì 19 settembre 2022) Martedì 27 settembre si terrà a Mansura la nuova udienza del processo che vede lo studente egiziano dell’università di Bologna Patrick Zaki imputato del reato di “diffusione di notizie false”. Da mesi l’attenzione su questa vicenda è calata, come se la scarcerazione di Patrick – disposta lo scorso 8 dicembre, dopo 22 mesi di carcere duro – avesse fatto tirare un sospiro di sollievo e avesse rappresentato il momento del distacco emotivo dalla campagna iniziata l’8 febbraio del 2020. È come se, a fronte delle varie sessioni-lampo con cui si trascina il processo, fosse venuta meno l’urgenza “perché tanto, finita l’udienza, torna a casa”. Nel giorno della prossima settimana in cui si commenteranno i risultati delle elezioni politiche, Patrick non sarà la notizia, e forse neanche una notizia. Questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Martedì 27 settembre si terrà a Mansura la nuova udienza del processo che vede lo studentedell’università di Bolognaimputato del reato di “diffusione di notizie false”. Da mesi l’attenzione su questa vicenda è calata, come se la scarcerazione di– disposta lo scorso 8 dicembre, dopo 22 mesi di carcere duro – avesse fatto tirare un sospiro di sollievo e avesse rappresentato il momento del distacco emotivo dalla campagna iniziata l’8 febbraio del 2020. È come se, a fronte delle varie sessioni-lampo con cui si trascina il processo, fosse venuta meno l’urgenza “perché tanto, finita l’udienza, torna a casa”. Nel giorno della prossima settimana in cui si commenteranno i risultati delle elezioni politiche,non sarà la notizia, e forse neanche una notizia. Questo ...

