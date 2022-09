Renzi in Sicilia. Ancora attacchi a Conte (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora attacchi al leader M5S, Giuseppe Conte, definendolo “mezzo uomo, meschino e mediocre”, e al Reddito di cittadinanza, ma Matteo Renzi, dalla Sicilia, non risparmi neanche l’ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, oggi candidato indipendente del Movimento: “Non prendiamo lezioni di antimafia da lui”. Matteo Renzi dal Sicilia continua ad attaccare l’ex premier Giuseppe Conte e il M5S. E su Scarpinato dice: “Non prendiamo lezioni di antimafia da lui” “Quando sono andato al Governo – ha detto Matteo Renzi – sulla povertà c’erano 20 milioni di euro. Quando io ho lasciato c’erano 2 miliardi e 700 milioni di euro. Io non prendo lezioni sulla povertà da Letta e Conte. Per uscire dalla povertà non ci vuole ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022)al leader M5S, Giuseppe, definendolo “mezzo uomo, meschino e mediocre”, e al Reddito di cittadinanza, ma Matteo, dalla, non risparmi neanche l’ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, oggi candidato indipendente del Movimento: “Non prendiamo lezioni di antimafia da lui”. Matteodalcontinua ad attaccare l’ex premier Giuseppee il M5S. E su Scarpinato dice: “Non prendiamo lezioni di antimafia da lui” “Quando sono andato al Governo – ha detto Matteo– sulla povertà c’erano 20 milioni di euro. Quando io ho lasciato c’erano 2 miliardi e 700 milioni di euro. Io non prendo lezioni sulla povertà da Letta e. Per uscire dalla povertà non ci vuole ...

