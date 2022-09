DiMarzio : Il lavoro con #Wilshere, la 'benedizione' di #Lineker e la crescita all'@Arsenal: la storia di Ethan #Nwaneri, il p… - cmdotcom : #MomentiDiGioia: #Nwaneri nella storia della Premier, esordio con l'#Arsenal a 15 anni. Ecco chi è - TED_Dupree : RT @DiMarzio: Il lavoro con #Wilshere, la 'benedizione' di #Lineker e la crescita all'@Arsenal: la storia di Ethan #Nwaneri, il più giovane… - tHisUsEr254 : RT @DiMarzio: Il lavoro con #Wilshere, la 'benedizione' di #Lineker e la crescita all'@Arsenal: la storia di Ethan #Nwaneri, il più giovane… - NkenchorS : RT @DiMarzio: Il lavoro con #Wilshere, la 'benedizione' di #Lineker e la crescita all'@Arsenal: la storia di Ethan #Nwaneri, il più giovane… -

Calciomercato.com

Da notare che nelle file dei Gunners ha debuttato Ethan, che a 15 anni e 181 giorni diventato il pi giovane giocatore dellaa scendere in campo in Premier ...Ma a fare laè il trequartista dell'Inghilterra U.17 Ethan, che entra in campo nel finale e diventa, all'età di 15 anni e 181 giorni, il primo giocatore di età inferiore ai 16 anni a ... Nwaneri è storia della Premier: esordio con l'Arsenal a 15 anni. La Nigeria, l'idolo Wilshere e la corte di Guardiola Da ieri Ethan Nwaneri dell'Arsenal è il giocatore più giovane ad avere esordito nel campionato di Premier League: ha soltanto 15 anni ...Il weekend di calcio ha visto in scena molti giovanissimi, tra cui qualche under16 come Nwaneri: i profili più interessanti, da Tel a Moukoko ...