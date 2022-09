“Guidava contromano e ubriaco in superstrada”: arrestato per omicidio stradale (Di lunedì 19 settembre 2022) Aveva imboccato contromano la superstrada Firenze-Siena, causando la morte di una persona. Per questo motivo un trentenne è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato. All’uomo è stato contestato anche il tasso alcolemico sette volte superiore al massimo consentito. L’incidente risale alla notte tra il 17 e il 18 settembre: secondo la ricostruzione uno scontro frontale al secondo chilometro direzione Firenze, in cui ha perso la vita Stefano Sanna, 28 anni, residente a Monteriggioni in provincia di Siena. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto poco dopo, insieme alla polizia stradale e al soccorso sanitario, ma Sanna era già morto. È invece rimasto ferito il conducente che secondo l’accusa stava guidando contromano e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Aveva imboccatolaFirenze-Siena, causando la morte di una persona. Per questo motivo un trentenne è statocon l’accusa diaggravato. All’uomo è stato contestato anche il tasso alcolemico sette volte superiore al massimo consentito. L’incidente risale alla notte tra il 17 e il 18 settembre: secondo la ricostruzione uno scontro frontale al secondo chilometro direzione Firenze, in cui ha perso la vita Stefano Sanna, 28 anni, residente a Monteriggioni in provincia di Siena. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto poco dopo, insieme alla poliziae al soccorso sanitario, ma Sanna era già morto. È invece rimasto ferito il conducente che secondo l’accusa stava guidandoe ...

