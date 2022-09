Gonfiore e malessere? Attenzione a questa intolleranza | in pochi ci pensano

(Di lunedì 19 settembre 2022) Se hai, forse non hai pensato aparticolare a cui. Ecco di cosa potrebbe trattarsi. La Treccani definisce“l’incapacità o impossibilità di sopportare (qualcosa) e fenomeni che, sotto l’aspetto clinico, rientrano propriamente nel quadro dell’allergia, o, più genericamente, dell’ipersensibilità”. Sentirsi gonfi, appesantiti, spesso accompagnato a, è L'articolo proviene da CheSuccede.it.

NotizieGolf

In linea generale possiamo nominare: stanchezza,generale; problemi gastrointestinali,, diarrea, stipsi; frequenti cistite , bruciore intimo, candida, perdite; unghie fragili, ...... quindi, i disturbi intestinali considerati psicosomatici, comee stitichezza, non sarebbero conseguenza di unpsichico bensì, viceversa, ansia e depressione potrebbero essere ... Il microbiota che aumenta i tuoi birdie - BENESSERE Se hai gonfiore e malessere, forse non hai pensato a questa intolleranza particolare a cui pochi pensano. Ecco di cosa potrebbe trattarsi.La sindrome di Kawasaki è una malattia febbrile acuta di causa sconosciuta che colpisce principalmente i bambini di età inferiore a 5 ...