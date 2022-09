Gli orari di servizio dei docenti non sono pubblici (Di lunedì 19 settembre 2022) L’orario di servizio dei docenti non è di pubblico dominio. Al fine di non generare dubbi o confusione sull’argomento occorre premettere che è pubblico il provvedimento con il quale il dirigente scolastico determina l’articolazione del calendario settimanale delle diverse discipline d’insegnamento, adottato nel rispetto del quadro dell’offerta formativa stabilito nel Progetto d’Istituto. L’articolazione del calendario L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) L’o dideinon è di pubblico dominio. Al fine di non generare dubbi o confusione sull’argomento occorre premettere che è pubblico il provvedimento con il quale il dirigente scolastico determina l’articolazione del calendario settimanale delle diverse discipline d’insegnamento, adottato nel rispetto del quadro dell’offerta formativa stabilito nel Progetto d’Istituto. L’articolazione del calendario L'articolo .

