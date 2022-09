EuroBasket | è la Spagna a vincere il titolo | è il quarto nella storia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ladi coach Sergio Scariolo ha vinto gli Europei di basket battendo la Francia per 88-76 (47-37)finale giocata a Berlino. Per gli spagnoli è ilcontinentale. Grande protagonista del match Juancho Hernangómez, che ha realizzato sette triple. Bronzo alla Germania, chefinale per il terzo eposto si è imposta sulla Polonia per 82-69. (Ansa) (foto@2022-Twitter)