Elezioni, Renzi: Da Conte un linguaggio mafioso. E’ un uomo meschino e mediocre (Di lunedì 19 settembre 2022) “Non prendiamo lezioni di antimafia da Roberto Scarpinato….”. Lo dice, in un’intervista al Giornale di Sicilia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Quando sono andato al Governo – aggiunge – sulla povertà c’erano 20 milioni di euro. Quando io ho lasciato c’erano 2 miliardi e 700 milioni di euro. Io non prendo lezioni sulla povertà da Letta e Conte. Per uscire dalla povertà non ci vuole il reddito di cittadinanza, ma un lavoro pagato bene. Con sussidi e assistenzialismo la Sicilia non va da nessuna parte. I giovani siciliani non devono essere costretti a scappare al nord per poter lavorare. C’è una Sicilia che vuole scommettere sul talento e non sul sussidio”. Per Renzi: “Il movimento di Conte prenderà la metà dei voti del 2018” e su Giuseppe Conte continua: “Un ex premier che dice che devo andare a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) “Non prendiamo lezioni di antimafia da Roberto Scarpinato….”. Lo dice, in un’intervista al Giornale di Sicilia, il leader di Italia Viva Matteo. “Quando sono andato al Governo – aggiunge – sulla povertà c’erano 20 milioni di euro. Quando io ho lasciato c’erano 2 miliardi e 700 milioni di euro. Io non prendo lezioni sulla povertà da Letta e. Per uscire dalla povertà non ci vuole il reddito di cittadinanza, ma un lavoro pagato bene. Con sussidi e assistenzialismo la Sicilia non va da nessuna parte. I giovani siciliani non devono essere costretti a scappare al nord per poter lavorare. C’è una Sicilia che vuole scommettere sul talento e non sul sussidio”. Per: “Il movimento diprenderà la metà dei voti del 2018” e su Giuseppecontinua: “Un ex premier che dice che devo andare a ...

