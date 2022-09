Chi è Giovanni Ciacci | carriera | vita privata e tutte le curiosità sul popolare stylist

Leggi su tvzap

(Di lunedì 19 settembre 2022)sarà il primo sieropositivo ad entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”. Il costumista, noto anche per aver partecipato a “Ballando con le stelle” si dà il compito di “scardinare” lo stigma sociale che ancora resiste. Perché di Aids si parla poco, anche se sono 1.300 le persone l’anno che si ammalano; solo in Italia quelle sieropositive sono 130 mila. C’è chi ancora pensa sia la «malattia degli omosessuali», anche se i dati dicono il contrario. In un’intervista concessa al «Corriere della Sera»ha detto: «Sono emozionatissimo. Partecipare al GF Vip è come fare il trapezista al circo: ti arriva il trapezio, lo prendi, cominci a volteggiare. Sotto però hai una rete e per me è Signorini, perché è stato il primo a crederci». Ripercorriamo la sua, la ...