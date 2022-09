Calcio: ladri a casa di Arslan mentre segna all'Inter (Di lunedì 19 settembre 2022) Negli stessi istanti in cui metteva a segno il gol che chiudeva la partita contro l'Inter, Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, subiva un furto nella propria abitazione. E' accaduto ieri, all'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Negli stessi istanti in cui metteva a segno il gol che chiudeva la partita contro l', Tolgay, centrocampista dell'Udinese, subiva un furto nella propria abitazione. E' accaduto ieri, all'...

interclubpavia : Calcio: ladri a casa di Arslan mentre segna all'Inter - glooit : Calcio: ladri a casa di Arslan mentre segna all'Inter leggi su Gloo - Telefriuli1 : ???????????? ?????????? ??????'??????????, ?? ?????????? ???????????????????? ???? ?????????? ???? ???????????? Svaligiata l'abitazione di Pagnacco del centrocampist… - Marco562017 : RT @sportface2016: Disavventura per #Arslan: segna all'#Inter, ma in contemporanea i ladri gli svaligiano casa #UdineseInter - LeCopse96 : RT @sportface2016: Disavventura per #Arslan: segna all'#Inter, ma in contemporanea i ladri gli svaligiano casa #UdineseInter -