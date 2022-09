Bosch, obiettivo crescere con sistemi di propulsione a impatto zero (Di lunedì 19 settembre 2022) STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'industria globale dei trasporti e della logistica sta affrontando sfide enormi, con l'azione per il clima e la pressione sui costi alla carenza di conducenti. In soccorso arriva Bosch che offre soluzioni appropriate per affrontarle espandendo costantemente il portafoglio di sistemi di propulsione e percorrendo la strada del trasporto merci a impatto zero. Oltre ai propulsori diesel, che continueranno a svolgere ancora un ruolo fondamentale in questo settore, Bosch offre anche motori elettrici a batteria e a celle a combustibile. L'azienda ha ora introdotto un'altra opzione, il motore a idrogeno, che colma il divario nei sistemi di propulsione alternativi, in particolare per i veicoli pesanti da costruzione e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'industria globale dei trasporti e della logistica sta affrontando sfide enormi, con l'azione per il clima e la pressione sui costi alla carenza di conducenti. In soccorso arrivache offre soluzioni appropriate per affrontarle espandendo costantemente il portafoglio didie percorrendo la strada del trasporto merci a. Oltre ai propulsori diesel, che continueranno a svolgere ancora un ruolo fondamentale in questo settore,offre anche motori elettrici a batteria e a celle a combustibile. L'azienda ha ora introdotto un'altra opzione, il motore a idrogeno, che colma il divario neidialternativi, in particolare per i veicoli pesanti da costruzione e le ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bosch, obiettivo crescere con sistemi di propulsione a impatto zero -… - ZerounoTv : Bosch, obiettivo crescere con sistemi di propulsione a impatto zero - Italpress : Bosch, obiettivo crescere con sistemi di propulsione a impatto zero - radioromait : Bosch, obiettivo crescere con sistemi di propulsione a impatto zero - MasterblogBo : STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’industria globale dei trasporti e della logistica sta affrontando sfide enormi… -