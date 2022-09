Alex Nuccetelli piange per Totti a Domenica In: “È troppo buono” (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri a Domenica In uno dei temi affrontati da Mara Venier e i suoi ospiti è stato il caso Totti-Blasi. “Quando un matrimonio si rompe, la colpa è di tutti e tre”, la citazione è del direttore di Libero, Vittorio Feltri. “Pure quattro in questo caso”, dice la voce fuori campo di Alex Nuccetelli, l’amico di Francesco Totti che ultimamente lo rappresenta in diversi programmi tv e non solo. Difende l’amico, si schiera. piange. Sì piange quando Zia Mara manda sullo schermo le immagini dell’addio di Totti all’Olimpico. Grosse gocce gli rigano il volto in diretta, scorrendo fino alle braccia incrociate. Che a leggere i segni dei gesti indicano una posizione difensiva. Un riccio chiuso pronto a prendere colpi. Non toccate Francesco, sembra dire, colpite ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri aIn uno dei temi affrontati da Mara Venier e i suoi ospiti è stato il caso-Blasi. “Quando un matrimonio si rompe, la colpa è di tutti e tre”, la citazione è del direttore di Libero, Vittorio Feltri. “Pure quattro in questo caso”, dice la voce fuori campo di, l’amico di Francescoche ultimamente lo rappresenta in diversi programmi tv e non solo. Difende l’amico, si schiera.. Sìquando Zia Mara manda sullo schermo le immagini dell’addio diall’Olimpico. Grosse gocce gli rigano il volto in diretta, scorrendo fino alle braccia incrociate. Che a leggere i segni dei gesti indicano una posizione difensiva. Un riccio chiuso pronto a prendere colpi. Non toccate Francesco, sembra dire, colpite ...

