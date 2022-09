Uomini e donne | corteggiatrice sbugiardata | “ma ci prende per i fondelli questa”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 18 settembre 2022) Una delle corteggiatrici diè appena statapubblicamente, dopo alcune segnalazioni arrivate sui canali social. Scopriamo che cosa è successo. Il noto volto del dating show, secondo il pubblico, sta mettendo in atto una vera e propria recita solo per far parlare di sé.-e--Altranotizia-(Fonte:Google)Secondo il pubblico, sarebbe finita da un pezzo la storia tra i due protagonisti, ma qualcuno starebbe simulando tutto solo per generare attenzione da parte dei fan: ecco come è stata smascherata la, smascherata la protagonista di Canale 5 A quanto pare, una delle protagoniste femminili die ...