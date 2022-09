Traffico Roma del 18-09-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara Buongiorno difficoltà di circolazione tra il raccordo anulare la Cassia bis degli intana lavori All’entrata della Cassia bis verso forme stanno provocando ripercussioni a chi si trova sul raccordo abbiamo incolonnamenti intanto sulla via Cassiaintenso in uscita dacon incolonnamenti verso la Giustiniana lavori nel sottovia Ignazio Guidi uno dei tunnel del Muro Torto possibile chiusura ala Porta Portese mercato chiusure e deviazioni più intenso ilsul viale Trastevere entrati del Lungotevere chiuso da questa mattina però legamenti un tratto della via Portuense è all’altezza di via del Ponte Pisano anche oggi appuntamenti della settimana Europea della mobilità fino alle 18 chiusa la via Appia Antica ...