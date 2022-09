Si lancia sul cactus, come si riduce: orrore su Canale 5, urla della De Filippi | Guarda (Di domenica 18 settembre 2022) Imprevisto e sconcerto in diretta. Sanguina un concorrente a Tu si Que vales su Canale 5, che torna con tante novità nella prima puntata della nuova stagione, quella di ieri sera, sabato 17 settembre. L'esibizione e l'incidente lasciano Maria De Filippi senza fiato: il concorrente in questione è il palermitano Giuseppe Ventimiglia che esordisce davanti ai quattro giudici ignari (Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Maria De Filippi), ma c'è anche Sabrina Ferilli. "È una prova molto molto pericolosa, quindi invito a casa a non farla", spiega l'attrice romana. In cosa consiste la prova? Presto detto: nel lanciarsi da una scala su un enorme cactus. Discreta idiozia, insomma. E insomma il concorrente sconvolge tutti. "Basta, sanguini", dicono o giudici. La De ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Imprevisto e sconcerto in diretta. Sanguina un concorrente a Tu si Que vales su5, che torna con tante novità nella prima puntatanuova stagione, quella di ieri sera, sabato 17 settembre. L'esibizione e l'incidente lasciano Maria Desenza fiato: il concorrente in questione è il palermitano Giuseppe Ventimiglia che esordisce davanti ai quattro giudici ignari (Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Maria De), ma c'è anche Sabrina Ferilli. "È una prova molto molto pericolosa, quindi invito a casa a non farla", spiega l'attrice romana. In cosa consiste la prova? Presto detto: nelrsi da una scala su un enorme. Discreta idiozia, insomma. E insomma il concorrente sconvolge tutti. "Basta, sanguini", dicono o giudici. La De ...

Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Per il segretario della Lega la situazione è diventata sempre più preoccupante. E sfida il Comune sul blocco delle auto.… - aesposito25 : RT @ilgiornale: Per il segretario della Lega la situazione è diventata sempre più preoccupante. E sfida il Comune sul blocco delle auto.… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Per il segretario della Lega la situazione è diventata sempre più preoccupante. E sfida il Comune sul blocco delle auto.… - popoloZeta : RT @ilgiornale: Per il segretario della Lega la situazione è diventata sempre più preoccupante. E sfida il Comune sul blocco delle auto.… - ilgiornale : Per il segretario della Lega la situazione è diventata sempre più preoccupante. E sfida il Comune sul blocco delle… -