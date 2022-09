Roma - Atalanta 0 - 1: il gol di Scalvini regala la vittoria alla Dea - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di domenica 18 settembre 2022) Basta una vittoria di misura ai ragazzi di Gasperini per espugnare l'Olimpico e tornare al primo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Basta unadi misura ai ragazzi di Gasperini per espugnare l'Olimpico e tornare al primo ...

SquawkaNews : 2022/23 Serie A points: 17 - Napoli, Atalanta 16 - Udinese 15 14 - Lazio, Milan 13 - Roma 12 - Inter 11 10 - Juven… - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Frattura allo zigomo per #Musso dopo scontro con Demiral Il portiere rimarrà sotto osservazione… - gippu1 : #Inter, #Juventus e #Milan (per differenza reti) fuori dalle prime quattro della classifica dopo sette giornate: no… - Gaucho_RN : @JulzOa Per me: Milan Inter Juventus Napoli Lazio Roma Atalanta Fiorentina - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: L’Atalanta va di corsa: 0-1 alla Roma, è la nuova capolista Corriere della sera -