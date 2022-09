Napoli, Simeone: “Ecco a chi dedico il gol. Scudetto? Vogliamo dare tutto” (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – “Mario ha trovato quel movimento. Questo Napoli ha tanta qualità, sono molto contento. Lo voglio dedicare al papà di mia moglie che non sta bene, è per lui“. Giovanni Simeone, autore del gol decisivo in Milan-Napoli, ha raccontato l’episodio del 2-1 ai microfoni di DAZN. “In tutte le partite voglio dare tutto, la squadra è anche sacrificio e voglia di vincere”. Raspadori: “E’ un grande giocatore e una grande persona, abbiamo un grande rapporto. Il mister sceglie che mettere in campo, noi siamo diversi come stile di gioco e saremo sempre a disposizione. Le partite sono sempre diverse, giocherà chi manderà in campo il mister”. Scudetto: “Viviamo ogni giorno con voglia di migliorare e crescere. Siamo un gruppo giovane che vuole ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – “Mario ha trovato quel movimento. Questoha tanta qualità, sono molto contento. Lo voglio dedicare al papà di mia moglie che non sta bene, è per lui“. Giovanni, autore del gol decisivo in Milan-, ha raccontato l’episodio del 2-1 ai microfoni di DAZN. “In tutte le partite voglio, la squadra è anche sacrificio e voglia di vincere”. Raspadori: “E’ un grande giocatore e una grande persona, abbiamo un grande rapporto. Il mister sceglie che mettere in campo, noi siamo diversi come stile di gioco e saremo sempre a disposizione. Le partite sono sempre diverse, giocherà chi manderà in campo il mister”.: “Viviamo ogni giorno con voglia di migliorare e crescere. Siamo un gruppo giovane che vuole ...

