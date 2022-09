MotoGp, orari Gp di Aragon: oggi la gara, dove e come vederla in diretta tv (Sky e TV8) (Di domenica 18 settembre 2022) Spagna, precisamente comunità autonoma dell’Aragona, circuito di Ciudad del Motor de Aragón. Da qui passano le speranze di Pecco Bagnaia di sognare ancora il Mondiale: il Ducatista parte dalla pole position (qui la griglia di partenza completa) e vede Fabio Quartararo distante ancora 30 punti in classifica. Il francese però è in leggera difficoltà e la sua Yamaha sembra faticare contro le Ducati. La gara di Aragon segna ancora il grande ritorno di Marc Marquez: il pilota spagnolo è rimasto lontano dalla sua Honda per 110 giorni, a causa del quarto intervento chirurgico subito al braccio destro. Deve ritrovare forma e feeling, ma già è pronto a lottare in mezzo al gruppo. Gli appassionati potranno seguire la gara come sempre in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Spagna, precisamente comunità autonoma dell’a, circuito di Ciudad del Motor de Aragón. Da qui passano le speranze di Pecco Bagnaia di sognare ancora il Mondiale: il Ducatista parte dalla pole position (qui la griglia di partenza completa) e vede Fabio Quartararo distante ancora 30 punti in classifica. Il francese però è in leggera difficoltà e la sua Yamaha sembra faticare contro le Ducati. Ladisegna ancora il grande ritorno di Marc Marquez: il pilota spagnolo è rimasto lontano dalla sua Honda per 110 giorni, a causa del quarto intervento chirurgico subito al braccio destro. Deve ritrovare forma e feeling, ma già è pronto a lottare in mezzo al gruppo. Gli appassionati potranno seguire lasempre insu Sky Sport(canale 208) e ...

