Milan, il rammarico di Pioli: "Se giochi così bene non devi perdere" 

Milano – "Non sono assolutamente soddisfatto e non devono esserlo nemmeno i miei giocatori". Queste le parole, nel post gara di Milan-Napoli, di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN. "Quando una squadra gioca così bene, non deve perdere. Può capitare una serata storta, oggi invece c'è delusione. Il calcio è anche questo e impareremo ad essere più concreti e determinati in alcune prestazioni". 

Gara: "La prestazione l'abbiamo fatta tutta, in lungo e in largo. L'abbiamo persa perché nelle due aree non abbiamo messo la determinazione che serve e il calcio è anche così. Abbiamo giocato meglio del Napoli e avrei potuto dirlo, ma è un peccato perdere così. Mi dispiace". 

Gol Simeone: "Abbiamo portato troppi giocatori ..."

IncazzatoM : Con questo milan con leao forse era un altra partita , c'è rammarico tanta ..... soprattutto per quel cazzo di legno di kalulu - TheRomeoAntonio : Il Milan ha un altro passo rispetto al Napoli e rispetto a tutti gli altri... con rammarico devo ammettere che sono… - Luxgraph : F1, l'Autordromo di Monza si scusa: 'Rammarico per i disagi durante il Gp' - lorem65 : @cmdotcom Ahahah rammarico di cosa!! Brava la roma a prenderlo ma al milan non serviva. - lornight1985 : @milan_passione @ilmilantw Rammarico per una trattativa inventata dal Milan Twitter -