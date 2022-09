Meret e Mario Rui, che inizio di stagione (Di domenica 18 settembre 2022) Per Meret e Mario Rui questo è un inizio di stagione super, dopo un’estate passata tra la possibilità di addio e la permanenza In estate hanno visto il loro addio vicino, ora si stanno riprendendo la squadra sulle spalle. Entrambi giocatori molto sottovalutati, con un lavoro molto silenzioso e che sta portando risultati ai partenopei. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 18 settembre 2022) PerRui questo è undisuper, dopo un’estate passata tra la possibilità di addio e la permanenza In estate hanno visto il loro addio vicino, ora si stanno riprendendo la squadra sulle spalle. Entrambi giocatori molto sottovalutati, con un lavoro molto silenzioso e che sta portando risultati ai partenopei. L'articolo

sportli26181512 : Napoli, la probabile formazione di Spalletti: Raspadori sostituisce Osimhen: In vista della partita contro il Milan… - sportli26181512 : Napoli, i convocati per il Milan: c'è Lozano, out (come noto) Osimhen: Si riportano di seguito i convocati del Napo… - ABBI45023611 : @Bielleton @PAPLURA @armagio @ColpogobboYtube Il Napoli difende con Meret, di Lorenzo, rahmani, Kim, Mario Rui, att… - ABBI45023611 : @salvatore0970 @Bresingar_ Con un allenatore le squadre così vincono il campionato o lottano per farlo, il Napoli v… - loikon : @Torrenapoli1 Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui, Zielinski, Anguissa, Lobotka, Osimhen, Politano, Lozano sono… -

Fedele: "Non ho molta fiducia nella personalità di Meret, Mario Rui rimasto per mancanza di richieste" CalcioNapoli24 Napoli, la probabile formazione di Spalletti: Raspadori sostituisce Osimhen In vista della partita contro il Milan, Luciano Spalletti si affida ai titolarissimi: Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui i terzini, Rrhamani e Kim completano la difesa. A centrocampo ... Napoli, la riscossa dei due calciatori più sottovalutati. "Mistero" Mario Rui Nel Napoli si sta assistendo alla riscossa dei due calciatori forse più sottovalutati. E su Mario Rui aleggia un mistero. In vista della partita contro il Milan, Luciano Spalletti si affida ai titolarissimi: Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui i terzini, Rrhamani e Kim completano la difesa. A centrocampo ...Nel Napoli si sta assistendo alla riscossa dei due calciatori forse più sottovalutati. E su Mario Rui aleggia un mistero.