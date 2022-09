L’Ungheria non è più democratica secondo il Parlamento europeo (Di domenica 18 settembre 2022) L’Unione Europea definisce la Repubblica Ungherese di Viktor Orbán una “autocrazia elettorale”. Il motivo della tensione nei confronti delL’Ungheria, per il Parlamento europeo risiede nel fatto che rappresenti una minaccia ai valori sui quali si fonda l’Unione stessa. La questione ha toccato anche l’Italia. Meloni e Salvini votano contro al testo non legislativo approvato dall’UE ma per l’Europa, ormai L’Ungheria non è più democratica. L’UE vota: L’Ungheria non è più democratica I dissapori tra democrazie occidentali ed est-europee continuano. Molti equilibri sono stati scossi da quando la Russia ha avviato “l’operazione speciale” nei confronti dell’Ucraina, trasformatasi in breve tempo in una guerra contro l’occidente. Nel mirino dell’UE non c’è soltanto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022) L’Unione Europea definisce la Repubblica Ungherese di Viktor Orbán una “autocrazia elettorale”. Il motivo della tensione nei confronti del, per ilrisiede nel fatto che rappresenti una minaccia ai valori sui quali si fonda l’Unione stessa. La questione ha toccato anche l’Italia. Meloni e Salvini votano contro al testo non legislativo approvato dall’UE ma per l’Europa, ormainon è più. L’UE vota:non è piùI dissapori tra democrazie occidentali ed est-europee continuano. Molti equilibri sono stati scossi da quando la Russia ha avviato “l’operazione speciale” nei confronti dell’Ucraina, trasformatasi in breve tempo in una guerra contro l’occidente. Nel mirino dell’UE non c’è soltanto la ...

