Il cartellino rosso più veloce della storia | espulso dopo 9 secondi

(Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Espulsione da record su un campo di calcio. Il difensore del Nizza, Jean-Clair Todibo, è stato mandato fuoriappena novenell'incontro contro contro l'Angers per un fallo su azione da gol di Sima. Ilpiù, almeno secondo i dati disponibili e certamento il piùnella Lega 1 da quando l'Opta, che si occupa di statistiche sportive, ha analizzato la competizione, nel 2006-2007. Jean-Clair Todibo sent off after NINE seconds pic.twitter.com/1CnygC0WOr — Football Transfers (@Transfersdotcom) September 18, 2022 Il nizzardo ha falciato Sima al sesto secondo mentre gli angioini andavano in porta e, quando l'arbitro, Depechy ha tirato fuori il, era il 9 secondo. Per ...